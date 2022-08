LIVE: Dendert de Genkse doelpuntenmachine voort tegen Cercle Brugge?

De linkerflank van Genk wordt wakker. Na moeilijke begin-minuten krijgen de Genkies Trésor een eerste keer aan de praat. Geen geschenk voor Decostere. De winger van Genk kan een eerste keer een balletje in de grote rechthoek lanceren.

clock 5'

eerste helft, minuut 5. Hard tegen onzacht. Dat Cercle Brugge een fysiek sterke ploeg is, is gemeengoed bij voetbalkijkers. Toch mag ook Genk niet onderschat worden. De mannen van Vrancken worden gelauwerd om hun frivool aanvalspel, maar de nieuwe trainer heeft toch ook verdedigende mentaliteit in zijn ploeg geslepen. Zo kegelen Paintsil en Vandevoordt meteen twee groenhemden tegen de vlakte. Aangename kennismaking. .