Genk lijkt niet meer te stoppen en stoomt na thuiszege tegen Cercle door naar de leidersplaats

Fase per fase

clock 90+5' tweede helft tweede helft, minuut 95 match afgelopen

clock 90+1' tweede helft, minuut 91. EINDE. In het minder flitsende slotkwartier haalde Vrancken Samatta en Onuachu nog van de bank. Vrancken kan zo toch even uitpakken met de aanvallende weelde van zijn ploeg, dat nu virtueel aan de leiding staat na deze 2-1-overwinning. Cercle Brugge voelt de hete adem van de laatste plaats in zijn nek. . EINDE In het minder flitsende slotkwartier haalde Vrancken Samatta en Onuachu nog van de bank. Vrancken kan zo toch even uitpakken met de aanvallende weelde van zijn ploeg, dat nu virtueel aan de leiding staat na deze 2-1-overwinning. Cercle Brugge voelt de hete adem van de laatste plaats in zijn nek.





clock 90' tweede helft, minuut 90. +4 minuten. Cercle Brugge krijgt nog 4 minuten cadeau om een slotoffensief in elkaar te boksen. Kan de uitploeg nog wat verzinnen? . +4 minuten Cercle Brugge krijgt nog 4 minuten cadeau om een slotoffensief in elkaar te boksen. Kan de uitploeg nog wat verzinnen?

clock 89' Gele kaart voor Olivier Deman van Cercle Brugge tijdens tweede helft, minuut 89 yellow card Olivier Deman Cercle Brugge

clock 87' tweede helft, minuut 87. Samatta-Onuachu. Wat een beeld.Onuachu en Samatta staan samen in de spits bij Genk. Dit vlot-scorende duo zal nog veel angst inboezemen bij Genk zijn toekomstige tegenstanders. Kan het duo al meteen een eerste keer scoren? Het tempo van de wedstrijd werd wel serieus gebroken door de vele wissels. . Samatta-Onuachu Wat een beeld.Onuachu en Samatta staan samen in de spits bij Genk. Dit vlot-scorende duo zal nog veel angst inboezemen bij Genk zijn toekomstige tegenstanders. Kan het duo al meteen een eerste keer scoren? Het tempo van de wedstrijd werd wel serieus gebroken door de vele wissels.

clock 87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij KRC Genk, Mbwana Samatta erin, Joseph Paintsil eruit wissel substitution out Joseph Paintsil substitution in Mbwana Samatta

clock 87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Cercle Brugge, Christiaan Ravych erin, Jesper Daland eruit wissel substitution out Jesper Daland substitution in Christiaan Ravych

clock 87' tweede helft, minuut 87. Vervanging bij Cercle Brugge, Aske Sampers erin, Dino Hotic eruit wissel substitution out Dino Hotic substitution in Aske Sampers

clock 84' Gele kaart voor Paul Onuachu van KRC Genk tijdens tweede helft, minuut 84 yellow card Paul Onuachu KRC Genk

clock 82' tweede helft, minuut 82. De Cegeka Arena ontploft. Ally Samatta maakt zich klaar voor een wederoptreden in de Genkse ploeg. De aanvaller is nog steeds een publiekslieveling. . De Cegeka Arena ontploft. Ally Samatta maakt zich klaar voor een wederoptreden in de Genkse ploeg. De aanvaller is nog steeds een publiekslieveling.

clock 77' tweede helft, minuut 77. Onuachu een 1e keer. Daar was Onuachu bijna. Munoz rukt goed op langs zijn flank en krijgt de bal met een gelukje voor de kooi van Majecki. Daar stormen zowel Onuachu als Paintsil naar de bal. Het is Onuachu die de bal opeist, maar die in de handen van de Brugse doelman plaatst. . Onuachu een 1e keer Daar was Onuachu bijna. Munoz rukt goed op langs zijn flank en krijgt de bal met een gelukje voor de kooi van Majecki. Daar stormen zowel Onuachu als Paintsil naar de bal. Het is Onuachu die de bal opeist, maar die in de handen van de Brugse doelman plaatst.

clock 75' tweede helft, minuut 75. Het tempo in de wedstrijd enkele procentjes naar beneden geduwd door Genk. De thuisploeg probeert het energieke Cercle Brugge te controleren, en dop de counter pijn te doen. Met de snelheid van Paintsil en Trésor lijkt dat een uitstekend plan. Voorlopig slagen de spurtbommen er niet in om Onuachue in stelling te brengen. . Het tempo in de wedstrijd enkele procentjes naar beneden geduwd door Genk. De thuisploeg probeert het energieke Cercle Brugge te controleren, en dop de counter pijn te doen. Met de snelheid van Paintsil en Trésor lijkt dat een uitstekend plan. Voorlopig slagen de spurtbommen er niet in om Onuachue in stelling te brengen.

clock 74' tweede helft, minuut 74. Als Cercle vandaag niet kan winnen, voelt het de hete adem van de laatste plaats in zijn nek. Peter Vandenbempt op Radio 1. Als Cercle vandaag niet kan winnen, voelt het de hete adem van de laatste plaats in zijn nek Peter Vandenbempt op Radio 1

clock 71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij KRC Genk, Nicolas Castro erin, Bilal el Khannous eruit wissel substitution out Bilal el Khannous substitution in Nicolas Castro

clock 71' tweede helft, minuut 71. Vervanging bij KRC Genk, Paul Onuachu erin, András Németh eruit wissel substitution out András Németh substitution in Paul Onuachu

clock 70' tweede helft, minuut 70. Daar is Onuachu! Paul Onuachu werkt nog steeds volop aan zijn terugkeer. Vandaag krijgt de aanvaller van Genk 20 minuten van zijn trainer om zijn rekening te openen. Hij komt in de plaats van Németh. Ook draaischijf El Khannouss mag op de bank uitrusten, Castro komt tussen de lijnen. . Daar is Onuachu! Paul Onuachu werkt nog steeds volop aan zijn terugkeer. Vandaag krijgt de aanvaller van Genk 20 minuten van zijn trainer om zijn rekening te openen. Hij komt in de plaats van Németh. Ook draaischijf El Khannouss mag op de bank uitrusten, Castro komt tussen de lijnen.

clock 66' tweede helft, minuut 66. Cercle Brugge probeert terug te knokken, maar dat is geen makkie tegen het sterk voetballend Genk. De thuisploeg slaagt er telkens weer in om vanonder de druk uit te ballen. Maar de jongens van Thalhammer kennende, zal die druk niet meteen gaan liggen. . Cercle Brugge probeert terug te knokken, maar dat is geen makkie tegen het sterk voetballend Genk. De thuisploeg slaagt er telkens weer in om vanonder de druk uit te ballen. Maar de jongens van Thalhammer kennende, zal die druk niet meteen gaan liggen.

clock 62' tweede helft, minuut 62. Cercle heeft toch een reactie in huis na die tweede domper. Peter Vandenbempt op Radio 1. Cercle heeft toch een reactie in huis na die tweede domper Peter Vandenbempt op Radio 1

clock 61' tweede helft, minuut 61. Vervanging bij Cercle Brugge, Heitor erin, Louis Torres eruit wissel substitution out Louis Torres substitution in Heitor