LIVE: Droomstart voor Club! Ferran Jutgla straft foutje van Kortrijk netjes af

eerste helft, minuut 34. Doelpunt Kortrijk: 1-1! 1 kans, 1 doelpunt. KV Kortrijk kan Club verrassen met een snelle counter. D'Haene verschalkt Matta op de achterlijn en legt de bal hapklaar voor de aanstormende Gueye. Er breekt discussie uit na de treffer. Is de bal over de achterlijn geweest? Camerastandpunten kunnen geen 100% zekerheid brengen: 1-1! .

eerste helft, minuut 28. De aanslag op zijn enkel valt wel mee. Skov Olsen is de laatste pion in een knappe aanval van de thuisploeg. De Deen kan vanop een twintigtal meter aanleggen, maar zijn schicht wordt opnieuw door Ilic opgevangen. Al zijn 3e broodnodige redding. .

eerste helft, minuut 14. Filip Joos vertelde in onze podcast 90 Minutes dat hij geen fan is van "de professionele fout". Maar daar trekt Bjorn Meijr zich niks van aan. Kortrijk kan een eerste keer uitbreken na balverlies van Odoi, maar de Nederlandse wingback trekt aan de noodrem. Gevaar geweken, geen blauwe of gele kaart. .

clock 11'

eerste helft, minuut 11. Ilic in een schietkraam. Het middenveld van Kortrijk is aan het zwemmen in de beginfase van de match. Odoi en Vanaken krijgen te veel ruimte en brengen Sowah gemakkelijk in stelling. De aanvaller van Club Brugge knalt vanop de grote rechthoek naar het doel, maar de Servische doelman van Kortrijk is opnieuw bij de pinken. .