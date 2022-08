LIVE: Broodje lijkt halfweg al gebakken voor Antwerp, tienkoppig Union staat voor zware opdracht

Moris kiest de goede hoek, maar de strafschop van Janssen is te hard en gaat onder de doelman door. Tweede treffer van de avond voor de Nederlandse spits. Antwerp is op weg naar 18 op 18.

eerste helft, minuut 47. Janssen zet strafschop feilloos om. Moris kiest de goede hoek, maar de strafschop van Janssen is te hard en gaat onder de doelman door. Tweede treffer van de avond voor de Nederlandse spits. Antwerp is op weg naar 18 op 18. .

eerste helft, minuut 42. Vines rondt kunststukje van Ekkelenkamp af. Antwerp doet er kort voor de rust nog ééntje bij, na een bijzonder knappe aanval. Met een heerlijke tik in één tijd stuurt Ekkelenkamp Vines weg. Die pakt uit met een minder fraaie aanname, maar blijft wel in balbezit en werkt de 3-1 voorbij Moris. .

eerste helft, minuut 38. Rood voor Lazare. De beelden spreken voor zich en dus is er ook bij Lardot geen twijfel mogelijk. Hij trekt de gele kaart in en geeft meteen rood aan Lazare. Union met z'n tienen! .

eerste helft, minuut 29. Even een relatieve rustpauze in deze toch wel spetterende eerste helft. Beide teams tonen veel inzet en vertrouwen, de match kan nog alle kanten op. .

eerste helft, minuut 25. Lynen in het zijnet. Met meer geluk dan kunde blijft Lynen in balbezit in de zestien. Hij puurt er ook nog een schot uit, maar dat strandt in het zijnet. .