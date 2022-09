LIVE: Delcroix mikt op de paal, Anderlecht en Gent houden elkaar in evenwicht

clock 33' eerste helft, minuut 33. Murillo rakelings naast! Wat een listige poging van Murillo! Vanaf de rand van de zestien haalt hij verrassend uit met een laag schot, Roef ziet de bal rakelings naast scheren. Eindelijk nog eens wat opwinding. . Murillo rakelings naast! Wat een listige poging van Murillo! Vanaf de rand van de zestien haalt hij verrassend uit met een laag schot, Roef ziet de bal rakelings naast scheren. Eindelijk nog eens wat opwinding.

clock 30' eerste helft, minuut 30. Odjidja aan het kanon. Combinerend lukt het niet voor Gent en dus waagt Odjidja zijn kans met een verre, lage knal. Geen onaardige poging, zijn lage schuiver gaat niet zo gek ver naast.

clock 26' eerste helft, minuut 26. De harde kern van Anderlecht springt en danst, al is er nog niet veel om vrolijk van te worden. Het paars-witte spel mist snelheid en diepgang. Ook Gent heeft moeite om de openingen te vinden.

clock 25' eerste helft, minuut 25. Samoise is weer klaar voor de strijd, al warmt Cuypers zich toch al wat steviger op. Het is nog even afwachten.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Verzorging voor Samoise. Samoise gaat even liggen en grijpt naar zijn knie. Vanhaezebrouck kijkt met een zorgelijke blik toe. Opnieuw een Gentse speler in de lappenmand?

clock 21' eerste helft, minuut 21. Van Crombrugge en Roef moeten niet al te veel in actie komen. We krijgen veel middenveldspel te zien, doelgevaar is er amper.

clock 16' Delcroix tegen de paal. De hoekschop levert een stevige kans op voor Anderlecht. Delcroix devieert de bal in één tijd tegen de paal. Hier komt Gent goed weg. eerste helft, minuut 16. shot on goalpost

clock 15' eerste helft, minuut 15. Knappe versnelling bij Anderlecht. Refaelov en Amuzu vinden elkaar vlot, maar Silva kan de kroon niet op het werk plaatsen. Hij puurt er wel een hoekschop uit.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Echt begeesteren doet deze wedstrijd nog niet. Het tempo ligt laag, geen van beide ploegen slaagt erin om zijn stempel te drukken.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Na Gent versiert nu ook Anderlecht een eerste corner. Maar net als bij de bezoekers levert die niks op.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Eén schietkans voor AA Gent, meer hebben we voorlopig niet genoteerd. Peter Vandenbempt op Radio 1.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Daar is de reactie van Anderlecht. Na een knappe combinatie met Silva kan Refaelov van dichtbij net niet tot een schot komen. Bij Verschaeren lukt dat vervolgens wel, maar zijn poging wordt afgeblokt.

clock 3' Van Crombrugge meteen aan de bak. Gent pakt meteen uit met een vlijmscherpe counter. Hong kan zich centraal doorzetten en haalt uit met een lage knal. Van Crombrugge gaat goed plat, maar moet de bal lossen. Delcroix kuist op. Toch een eerste flinke waarschuwing voor de thuisploeg. eerste helft, minuut 3. crucial save

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. AA Gent laat de bal rollen in het Lotto Park. Kan Anderlecht zich herpakken na het verlies tegen Union of herstelt Gent zich na de nederlaag tegen Antwerp?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 20:16 vooraf, 20 uur 16. Anderlecht wacht al bijna 4 jaar op thuiszege tegen Gent. Van 11 november 2018, zolang is het al geleden dat Anderlecht thuis nog eens kon winnen van Gent. Uitgerekend Sven Kums zorgde toen met twee treffers voor een 2-0-overwinning. Sindsdien speelde Anderlecht in vier thuiswedstrijden tegen Gent evenveel keer gelijk. Voor de laatste overwinning van Gent op het veld van Anderlecht moeten we ook al terug naar 1 april 2018, in Play-off I.



Voor de laatste overwinning van Gent op het veld van Anderlecht moeten we ook al terug naar 1 april 2018, in Play-off I.

clock 20:12 vooraf, 20 uur 12. Nog geen clean sheet voor Gent. Gent trof tot dusver in elke wedstrijd minstens één keer raak, maar kon ook nog geen enkele keer de nul houden. Anderlecht vond enkel tegen Cercle Brugge de weg naar doel niet en zette al twee clean sheets neer.

clock 19:50 vooraf, 19 uur 50. Derde thuiszege op rij voor Anderlecht? In de competitie liet Anderlecht voor eigen volk nog geen steken vallen. KV Oostende en Seraing verlieten het Lotto Park met lege handen, tegen Gent gaat paars-wit op zoek naar een derde thuisoverwinning op een rij. Gent kan dan weer buigen op een ongeslagen status buitenshuis na een gelijkspel bij Standard en winst bij KV Oostende. . Derde thuiszege op rij voor Anderlecht? In de competitie liet Anderlecht voor eigen volk nog geen steken vallen. KV Oostende en Seraing verlieten het Lotto Park met lege handen, tegen Gent gaat paars-wit op zoek naar een derde thuisoverwinning op een rij. Gent kan dan weer buigen op een ongeslagen status buitenshuis na een gelijkspel bij Standard en winst bij KV Oostende.