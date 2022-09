0 op 6 en fluitconcert voor Anderlecht: Cuypers schenkt AA Gent zege vanaf de stip

Anderlecht - AA Gent in een notendop:

Delcroix op de paal, treffer Depoitre afgekeurd

De 300e wedstrijd in de hoogste klasse voor Anderlecht-coach Felice Mazzu, de 200e match voor Laurent Depoitre in het AA Gent-shirt. Twee jubilarissen dus, maar een feestelijke eerste helft werd het allerminst. Na een goede tussenkomst op een eerste prik van Hong was het voor Van Crombrugge vechten tegen de slaap en ook Roef moest amper in actie komen.



Anderlecht kon maar twee keer echt voor gevaar zorgen. Op het kwartier devieerde Delcroix een hoekschop tegen de paal en na ruim een halfuur ging een listig afstandsschot van Murillo rakelings naast. Ook Gent vond combinerend geen oplossingen. Odjidja probeerde het dan maar van ver, zijn lage knal ging niet zo gek ver naast.



Tien minuten voor de rust leek Gent dan toch het verschil te maken. Een heerlijke pegel van Kums strandde op de lat, maar Hjulsager bood Depoitre een herkansing aan en de spits werkte de bal via de lat in doel. Hjulsager stond evenwel buitenspel en dus bleef het na tussenkomst van de VAR 0-0.