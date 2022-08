Genk zoekt op bezoek bij Zulte Waregem de aansluiting met de top 2

Het laatste duel van de 4e speeldag in de Jupiler Pro League wordt vanavond afgewerkt op het veld van Zulte Waregem. KRC Genk is de tegenstander met dienst. De ploeg van Wouter Vrancken kan met een zege (en een 9 op 9) naast Anderlecht op plek twee komen in de stand. Volg de partij live om 21 uur.