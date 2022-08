Westerlo klopt Standard met doelpuntenkermis in Het Kuipje

Eerste helft licht voor Westerlo

De twee ploegen begonnen weinig opzichtig aan de wedstrijd. Het was duidelijk dat zowel Westerlo als Standard gekomen was om te winnen. Gezwind werd er dus wel naar voren gespeeld, maar dat zorgde in het eerste halfuur niet tot kansen.

45 minuten, 5 doelpunten

Waar het in de eerste helft nog wat ontbrak aan de laatste pass en doelpunten, werden we in de tweede helft verwend. Na nog geen vijf minuten liep Nene Dorgeles goed op een steekpass en verdubbelde hij oog in oog met Bodart de voorsprong.

Standard kwam dan opzetten, maar had een vreemde goal op assist van Bodart nodig om terug te krabbelen. Zijn verre uittrap verraste de thuisverdediging, de doorgebroken Tapsoba twijfelde niet tegenover Bolat, 2-1.

Tien minuten later was Bodart zelf de ontvanger van een raar doelpunt. Zijn ploegmaat Jacob Barrett probeerde een voorzet te ontzetten, maar pakte zijn doelman tegenvoets, en zorgde zo voor de 3-1. Alles weer te herdoen voor Standard.

Noë Dussenne verkleinde daarop nog de achterstand tot 3-2 met een mooi schot. Maar Lyle Foster deed amper een minuut later met een geweldige trap van net buiten de zestien de boeken toe.