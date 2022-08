LIVE: Kan Standard de goede lijn doortrekken op het veld van Westerlo?

Standard steekt het neus aan de venster: Amallah opent mooi naar Gilles Dewaele, Emond trapt diens voorzet wel over de zijlijn.

eerste helft, minuut 4. Standard steekt het neus aan de venster: Amallah opent mooi naar Gilles Dewaele, Emond trapt diens voorzet wel over de zijlijn. .

Het spel gaat goed op en neer in de eerste minuten. Westelse linksback De Cuyper kan de bal afsnoepen en afleveren bij Vetokele maar het draait op niets uit.

eerste helft, minuut 1. Het spel gaat goed op en neer in de eerste minuten. Westelse linksback De Cuyper kan de bal afsnoepen en afleveren bij Vetokele maar het draait op niets uit. .

Jasper Vergoote blaast op zijn fluit, we zijn weg!

vooraf, 16 uur 02. Aftrap. Jasper Vergoote blaast op zijn fluit, we zijn weg! .

clock 15:58

vooraf, 15 uur 58. Warm in het Kuipje. De harde kern van Standard gebruikt de zon als uitvlucht om met ontblote borst hun ploeg aan te moedigen. Met zo'n 32 graden is het in Westerlo nog niet afgekoeld. .