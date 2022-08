LIVE: Union meteen op voorsprong na penaltygoal Teuma

Sissoko struikelt met de bal aan de voet en raakt heel licht het leer met zijn hand. Boucaut is onverbiddelijk: vrije trap en geel voor Sissoko. Dat laatste had niet gehoeven.

eerste helft, minuut 26. Vreemde gele kaart. Sissoko struikelt met de bal aan de voet en raakt heel licht het leer met zijn hand. Boucaut is onverbiddelijk: vrije trap en geel voor Sissoko. Dat laatste had niet gehoeven. .

clock 23'

eerste helft, minuut 23. Teuma kan voetballen. Even wat magie van Teddy Teuma. Met de buitenkant van zijn voet tikt hij de bal in een keer naar Vanzeir. Diens pas is te hard, maar Union heeft er zeker zin in. .