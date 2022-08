LIVE: STVV en Anderlecht laten kansen onbenut in evenwichtige partij

Het tempo verdwijnt even uit de partij, Anderlecht kruipt in een verdedigende stelling.

eerste helft, minuut 28. Het tempo verdwijnt even uit de partij, Anderlecht kruipt in een verdedigende stelling. .

eerste helft, minuut 18. Silva onderuit in zestien. Verschaeren stuurt Fabio Silva diep. De Portugees probeert de keeper te omspelen en wordt onderuit gehaald. Hij wil een elfmeter, maar in de herhaling wordt duidelijk dat Schmidt de bal raakte. .

clock 10'

Van Crombrugge in twee keer. Daar is STVV voor het eerst! Koita haalt uit, Van Crombrugge kan niet klemmen. Hayashi is het snelst op de bal, maar zijn afwerking is slapjes. . eerste helft, minuut 10.