Ruud Vormer ontbreekt in selectie van Club Brugge tegen OHL

clock 17:38

vooraf, 17 uur 38. Geen Vormer bij Club Brugge. Carl Hoefkens heeft Ruud Vormer niet opgenomen in zijn 20-koppige selectie. Of er iets aan de hand is met de Nederlander, is niet bekend. Vormer was op de openingsspeeldag nog aanvoerder van Club. Tegen Eupen bleef de Nederlander vastgenageld op de bank, vorige week kreeg hij 5 speelminuten tegen Zulte Waregem. .