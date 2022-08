LIVE: Club komt goed weg! Goal van Nsingi wordt afgekeurd voor buitenspel

De eerste kans is meteen de goede voor OHL. Insigni mag helemaal alleen op Mignolet af en werkt het leer koelbloedig in doel.

eerste helft, minuut 21. Meteen raak voor OHL! 1-0. De eerste kans is meteen de goede voor OHL. Insigni mag helemaal alleen op Mignolet af en werkt het leer koelbloedig in doel. .

eerste helft, minuut 19. Maertens dringt goed aan bij Nielsen, die een fout nodig heeft om zijn tegenstander af te houden. De eerste gele kaart van de partij is het gevolg. .

eerste helft, minuut 15. Ferran Jutgla mist! Twee enorme kansen voor Club op enkele seconden. Skov Olsen brengt de bal voor doel, Pletinckx raakt die nog net aan, anders zou Ferran Jutgla makkelijk de eerste treffer gemaakt hebben in een leeg doel. Ook het schot van Hans Vanaken levert geen goal op. .

eerste helft, minuut 14. Holzhauser geeft even een lesje rust en controle aan de bal. Hij houdt Odoi af en geeft knap mee met Maertens, maar de omschakeling levert niets op. .

eerste helft, minuut 6. Ferran Jutgla wordt stevig in de gaten gehouden. De defensie van OHL zit hem voortdurend op de huid. .

Geen vroege goal voor Club. Ferran Jutgla ontdoet zich goed van zijn mandekker en trapt van ver. Zijn schot verdwijnt via Nielsen zijn rug in doel, maar de middenvelder staat buitenspel. . eerste helft, minuut 3.

eerste helft, 18 uur 31. Aftrap! Mendyl neemt zijn plekje in op de linkerflank bij aanvang van de wedstrijd. .

vooraf, 18 uur 29. Marc Brys gebruikt zijn patent op late wissels nog maar eens. Een noodgedwongen zet, of zet hij Hoefkens hier toch mee op het verkeerde been? .

vooraf, 18 uur 26. Een late wissel in de basiself van OHL: Koecharevytsj is geblesseerd en wordt vervangen door een meer verdedigend profiel, Mendyl. .

vooraf, 18 uur 20. Ik denk dat Ruud zijn situatie heel goed kent. Onze relatie is gezond. Hij weet waar hij staat, dat is het belangrijkste. Carl Hoefkens over Vormer.