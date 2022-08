LIVE: Zuid-Koreaan Hong geeft visitekaartje af met heerlijke omhaal voor Gent

clock 21:33 rust, 21 uur 33. Rust. Rusten geblazen in de Diaz Arena. We kregen een meer dan aangename eerste helft te zien met maar liefst 3 doelpunten. Vooral die van Hong was van heerlijke makelij. Maar het kan in de 2e helft nog alle kanten uit. . Rust Rusten geblazen in de Diaz Arena. We kregen een meer dan aangename eerste helft te zien met maar liefst 3 doelpunten. Vooral die van Hong was van heerlijke makelij. Maar het kan in de 2e helft nog alle kanten uit.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45' eerste helft, minuut 45. Rocha Santos waagt eens zijn kans vanuit de tweede lijn. Roef heeft een goede redding in petto op de poging van de Kaapverdiër. . Rocha Santos waagt eens zijn kans vanuit de tweede lijn. Roef heeft een goede redding in petto op de poging van de Kaapverdiër.

clock 42' eerste helft, minuut 42. De partij blijft goed op en neer gaan. De toeschouwers krijgen dan ook waar voor hun geld in deze amusante eerste helft. Gekruid met een heerlijke treffer van Hong. . De partij blijft goed op en neer gaan. De toeschouwers krijgen dan ook waar voor hun geld in deze amusante eerste helft. Gekruid met een heerlijke treffer van Hong.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Het is een wedstrijd die nog kan kantelen. . Johan De Caluwé bij Radio 1. Het is een wedstrijd die nog kan kantelen. Johan De Caluwé bij Radio 1

clock 35' eerste helft, minuut 35. KV Oostende geeft zich niet zomaar gewonnen. Atanga prikt nog een keer tegen, maar zijn schot gaat maar net voorlangs. . KV Oostende geeft zich niet zomaar gewonnen. Atanga prikt nog een keer tegen, maar zijn schot gaat maar net voorlangs.

clock 34' eerste helft, minuut 34. D'Haese gaat liggen, maar Gent speelt voort. Er vloeit ook een kans uit via de voet van Samoise. Hubert kan nog redding brengen. D'Haese kreeg wel de studs van Hong op zijn voet. . D'Haese gaat liggen, maar Gent speelt voort. Er vloeit ook een kans uit via de voet van Samoise. Hubert kan nog redding brengen. D'Haese kreeg wel de studs van Hong op zijn voet.

clock 30' Hong verbaast zelfs de fan op de achtergrond met deze wereldgoal. eerste helft, minuut 30. Hong verbaast zelfs de fan op de achtergrond met deze wereldgoal

clock 29' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 29 door Hong Hyun-seok van KAA Gent. 1, 2. goal KV Oostende KAA Gent rust 1 2

clock 29' eerste helft, minuut 29. Heerlijke omhaal van Hong! Hong geeft hier zijn visitekaartje af. De Zuid-Koreaan pakt uit met een schitterende omhaal en de bal vliegt er ook zomaar in. Wat een heerlijke goal. Is het doelpunt van het weekend al gekend? . Heerlijke omhaal van Hong! Hong geeft hier zijn visitekaartje af. De Zuid-Koreaan pakt uit met een schitterende omhaal en de bal vliegt er ook zomaar in. Wat een heerlijke goal. Is het doelpunt van het weekend al gekend?

clock 29' Gele kaart voor Zech Medley van KV Oostende tijdens eerste helft, minuut 29 yellow card Zech Medley KV Oostende

clock 26' eerste helft, minuut 26. Castro Montes krijgt op links wat ruimte en hij viseert de verste hoek. Er zit net te weinig krul in zijn poging. . Castro Montes krijgt op links wat ruimte en hij viseert de verste hoek. Er zit net te weinig krul in zijn poging.

clock 25' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 25 door Hugo Cuypers van KAA Gent. 1, 1. goal KV Oostende KAA Gent rust 1 1

clock 24' eerste helft, minuut 24. Cuypers hangt de bordjes weer gelijk! Gent is daar al met het antwoord. Na een mooi uitgesponnen aanval van de Buffalo's kan Hugo Cuypers niet meer missen: 1-1. Alles te herdoen. . Cuypers hangt de bordjes weer gelijk! Gent is daar al met het antwoord. Na een mooi uitgesponnen aanval van de Buffalo's kan Hugo Cuypers niet meer missen: 1-1. Alles te herdoen.

clock 24' Gele kaart voor Sulayman Marreh van KAA Gent tijdens eerste helft, minuut 24 yellow card Sulayman Marreh KAA Gent

clock 23' eerste helft, minuut 23. Marreh is de eerste die vanavond in het boekje gaat. Hij speelde nochtans eerst de bal met zijn tackle. Zo had ook Vanhaezebrouck het gezien langs de zijlijn. . Marreh is de eerste die vanavond in het boekje gaat. Hij speelde nochtans eerst de bal met zijn tackle. Zo had ook Vanhaezebrouck het gezien langs de zijlijn.

clock 21' eerste helft, minuut 21. Schot Hjulsager. Hjulsager probeert het dan maar eens van buiten de zestien. Hubert kan makkelijk redding brengen. . Schot Hjulsager Hjulsager probeert het dan maar eens van buiten de zestien. Hubert kan makkelijk redding brengen.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Voorlopig loopt het wat stroef in de voorlinie van Gent. Samoise probeert het nu een keer met een subtiel passje, maar ook die belandt niet bij een medemaat. . Voorlopig loopt het wat stroef in de voorlinie van Gent. Samoise probeert het nu een keer met een subtiel passje, maar ook die belandt niet bij een medemaat.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Hong laat met een fraai hakje zien dat hij over wat technische bagage beschikt. Vanhaezebrouck was zelf al benieuwd of de Zuid-Koreaan zijn stempel nu al zou kunnen drukken. . Hong laat met een fraai hakje zien dat hij over wat technische bagage beschikt. Vanhaezebrouck was zelf al benieuwd of de Zuid-Koreaan zijn stempel nu al zou kunnen drukken.