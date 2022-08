Gent klopt Oostende na een leuke partij, nieuwkomer Hong toont zich met knappe goal

Meer dan aangename eerste helft

"We moeten zien of hij zich onmiddellijk kan integreren in het team." Hij, dat is Hyun-seok Hong. Ook de coach van de Buffalo's had er voor de wedstrijd het raden naar, hoe de nieuwste aanwinst van de Buffalo's zich zou presenteren. De Zuid-Koreaan gaf zijn visitekaartje af met een heerlijke omhaal. Wellicht nu al het doelpunt van deze speeldag.



Gent had het wel niet onder de markt tegen KV Oostende. De troepen van Vanderhaeghe voetbalden met vertrouwen en kwamen, na een enorme misser van Batzner, toch via Atanga op voorsprong.

Maar de kopjes gingen niet hangen bij de bezoekers. Goed tien minuten later hing Cuypers de bordjes gelijk. Toch al treffer nummer 3 voor de spits.