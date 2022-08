LIVE: Loom Antwerp kan Eupen nog niet echt verontrusten

Fase per fase

Fase per fase

clock 34' eerste helft, minuut 34. Ondanks het overwicht heeft Antwerp na een dik halfuur nog maar één echt grote kans gehad via Frey. Voorlopig gaat het toch allemaal wat te traag bij de leider. . Ondanks het overwicht heeft Antwerp na een dik halfuur nog maar één echt grote kans gehad via Frey. Voorlopig gaat het toch allemaal wat te traag bij de leider.

clock 33' eerste helft, minuut 33.

clock 33' eerste helft, minuut 33. Antwerp probeert de schwung erin te krijgen. Het tempo ligt niet bijster hoog door de hitte. Geert Heremans op Radio 1. Antwerp probeert de schwung erin te krijgen. Het tempo ligt niet bijster hoog door de hitte. Geert Heremans op Radio 1

clock 28' eerste helft, minuut 28. Frey werkt zich zoals gewoonlijk uit de naad. De bonkige spits holt van links naar rechts en van voor naar achter. Nu kan hij vanop de rechterkant voorzetten, maar Balikwisha komt een metertje te kort om zijn poot er tegen te zetten. . Frey werkt zich zoals gewoonlijk uit de naad. De bonkige spits holt van links naar rechts en van voor naar achter. Nu kan hij vanop de rechterkant voorzetten, maar Balikwisha komt een metertje te kort om zijn poot er tegen te zetten.

clock 27' eerste helft, minuut 27. Eupen komt voor het eerst eens aankloppen. Magnée probeert het vanop zo'n 20 meter, Butez moet er zich niet voor moe maken. . Eupen komt voor het eerst eens aankloppen. Magnée probeert het vanop zo'n 20 meter, Butez moet er zich niet voor moe maken.

clock 24' eerste helft, minuut 24. Boterberg fluit af voor de eerste drankpauze in deze partij. Het kwik wijst zo'n 30 graden aan in Eupen, een frisse slok water op tijd en stond is dan niets minder dan noodzakelijk. . Boterberg fluit af voor de eerste drankpauze in deze partij. Het kwik wijst zo'n 30 graden aan in Eupen, een frisse slok water op tijd en stond is dan niets minder dan noodzakelijk.

clock 24' eerste helft, minuut 24.

clock 23' eerste helft, minuut 23.

clock 20' eerste helft, minuut 20. Balikwisha illustreert nog maar eens waarom hij misschien wel de beste winger van het moment is in de JPL. De nummer 10 van Antwerp dribbelt zich vlot voorbij twee man en moet uiteindelijk foutief afgestopt worden door Kral. Nainggolan trapt de vrije trap die volgt twee meter over. . Balikwisha illustreert nog maar eens waarom hij misschien wel de beste winger van het moment is in de JPL. De nummer 10 van Antwerp dribbelt zich vlot voorbij twee man en moet uiteindelijk foutief afgestopt worden door Kral. Nainggolan trapt de vrije trap die volgt twee meter over.

clock 20' Gele kaart voor Jan Král van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 20 yellow card Jan Král KAS Eupen

clock 17' eerste helft, minuut 17. Alderweireld tovert. Antwerp-kapitein Alderweireld demonstreert even zijn puntgave traptechniek met een heerlijke poging vanop zo'n 55 meter. De raket van de Rode Duivel landt uiteindelijk een metertje naast de winkelhaak. Wat een goal zou dat geweest zijn. . Alderweireld tovert Antwerp-kapitein Alderweireld demonstreert even zijn puntgave traptechniek met een heerlijke poging vanop zo'n 55 meter. De raket van de Rode Duivel landt uiteindelijk een metertje naast de winkelhaak. Wat een goal zou dat geweest zijn.

clock 16' Gele kaart voor Isaac Christie-Davies van KAS Eupen tijdens eerste helft, minuut 16 yellow card Isaac Christie-Davies KAS Eupen

clock 13' eerste helft, minuut 13. Bijna Frey! Via man-in-vorm Balikwisha creëert Antwerp een eerste doelkans. De winger slingert zich links voorbij een tegenstander en zet dan een onorthodoxe een-twee op met Frey. De Zwitser krijgt de bal heerlijk voorgeschoteld, maar kan vanuit een scherpe hoek Moser niet verslaan. . Bijna Frey! Via man-in-vorm Balikwisha creëert Antwerp een eerste doelkans. De winger slingert zich links voorbij een tegenstander en zet dan een onorthodoxe een-twee op met Frey. De Zwitser krijgt de bal heerlijk voorgeschoteld, maar kan vanuit een scherpe hoek Moser niet verslaan.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Na tien minuten is het nog steeds wachten op een eerste doelkans. Antwerp heeft het leeuwendeel van het balbezit, maar is nog ongelukkig in de zone van de waarheid. . Na tien minuten is het nog steeds wachten op een eerste doelkans. Antwerp heeft het leeuwendeel van het balbezit, maar is nog ongelukkig in de zone van de waarheid.

clock 9' eerste helft, minuut 9.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Met knap zolenwerk houdt Yusuf zijn belager af. De Nigeriaan is bezig aan een ijzersterk seizoensbegin en vormt een gouden tandem met Nainggolan in de centrale as van Antwerp. . Met knap zolenwerk houdt Yusuf zijn belager af. De Nigeriaan is bezig aan een ijzersterk seizoensbegin en vormt een gouden tandem met Nainggolan in de centrale as van Antwerp.

clock 5' eerste helft, minuut 5. Nainggolan en Miyoshi zetten zich achter de bal voor een verre vrije trap. De Japanner eist het leer op, maar zijn voorzet waait veel te ver door. . Nainggolan en Miyoshi zetten zich achter de bal voor een verre vrije trap. De Japanner eist het leer op, maar zijn voorzet waait veel te ver door.

clock 1' eerste helft, minuut 1. De bal rolt. We zijn vertrokken. Stoomt Antwerp door naar een 12 op 12 of kan Eupen de leider een eerste puntenverlies aansmeren? . De bal rolt We zijn vertrokken. Stoomt Antwerp door naar een 12 op 12 of kan Eupen de leider een eerste puntenverlies aansmeren?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen