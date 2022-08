LIVE: Onzuiverheden zorgen ook in tweede helft voor kabbelend voetbal bij Cercle en Mechelen

Fase per fase

clock 60' tweede helft, minuut 60. Somers net niet! Daar is de grote kans dan toch! Deman kijkt op en ziet Somers sprinten naar de kleine baklijn. De voorzet is op maat, maar de afwerking niet. Somers mist van dichtbij dé kans op de voorsprong.

clock 57' tweede helft, minuut 57.

clock 57' tweede helft, minuut 57. Vervanging bij KV Mechelen, Marian Shved erin, Yonas Malede eruit wissel substitution out Yonas Malede substitution in Marian Shved

clock 56' tweede helft, minuut 56. Ueda glipt weg van zijn mandekker en zorgt zowaar voor een mogelijkheid in de tweede helft. De hoek is te scherp om op doel af te werken.

clock 51' tweede helft, minuut 51. Er blijven slachtoffers vallen. Na zelf een duwtje uit te delen komt Malede ten val. Een onzacht contact met het been van een tegenstander volgt.

clock 49' Verzorging voor Somers. Na - alweer - een stevig duel heeft Somers even medische assistentie nodig. tweede helft, minuut 49. injury

clock 46' tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De bal rolt opnieuw in Brugge. Zien we in de tweede periode wel een goaltje?

clock 46' tweede helft tweede helft, minuut 46 match begonnen

clock 19:16 rust, 19 uur 16.

clock 19:08 rust, 19 uur 08. Rust: 0-0. Nog geen doelpunten in Brugge. Aan overgave geen gebrek bij Cercle en KV Mechelen, maar in het aanvallende compartiment is het toch wat magertjes. Cercle begon met de grootste honger aan de wedstrijd, aan het einde van de eerste periode kreeg Mechelen de grootste kansen. Malede scoorde vlak voor het fluitsignaal, maar stond buitenspel.

Cercle begon met de grootste honger aan de wedstrijd, aan het einde van de eerste periode kreeg Mechelen de grootste kansen. Malede scoorde vlak voor het fluitsignaal, maar stond buitenspel.

clock 45+3' eerste helft eerste helft, minuut 48 match afgelopen

clock 45+2' eerste helft, minuut 47. Malede scoort, maar staat buitenspel. Malede glipt tussen de verdediging van Cercle Brugge en werkt beheerst af. Het feestje gaat niet door, want de aanvaller staat buitenspel.

clock 44' eerste helft, minuut 44. Sommige spelers doen teken om even te temporiseren. Daar heeft KV Mechelen-trainer Buijs geen oren naar? Hij jaagt zijn ploeg op.

clock 41' eerste helft, minuut 41. Malede probeert met een subtiele deviatie de Cercle-doelman te verrassen. Geen onaardige kans, maar Majecki staat paraat.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Ondanks de hitte sparen de 22 mannen op het veld zich helemaal niet. De intensiteit in de duels ligt erg hoog. Het is dan ook moeilijk voor beide ploegen om combinatievoetbal op de grasmat te toveren.

clock 34' Gele kaart voor Boli Bolingoli Mbombo van KV Mechelen tijdens eerste helft, minuut 34 yellow card Boli Bolingoli Mbombo KV Mechelen

clock 31' eerste helft, minuut 31. Drie hoekschoppen op rij leveren niets op voor de thuisploeg. Qua intensiteit valt er niemand iets te verwijten. Volgt de afwerking nog?

clock 27' eerste helft, minuut 27. Hotic wordt even bij de scheids geroepen voor protest. Ref De Cremer zag een overtreding in het voordeel van de bezoekers na een elleboog in de rug. Het blijft hard tegen onzacht.

clock 26' eerste helft, minuut 26.