LIVE: Sprokkelt Standard zijn eerste overwinning of gaat Cercle met de punten lopen?

clock 19' eerste helft, minuut 19. Somers botst tegen Dewaele. Vrij trap voor Cercle, even buiten het halve maantje. Hotic neemt die voor zijn rekening, maar mikt de bal recht in de muur. Daar botst Somers ongelukkig tegen Dewaele en u raadt het al, hij heeft verzorging nodig.

clock 17' eerste helft, minuut 17. Met een rood verband om zijn hoofd kan Laifis weer voort. De Luikse supporters blijven intussen zingen en springen. Doelkansen hebben ze nog niet gezien.

clock 15' eerste helft, minuut 15. Veel bloed bij Laifis. Nu is het Laifis die verzorging nodig heeft. Hij kopte ongelukkig tegen Denkey aan en bloedt hevig uit zijn wenkbrauw. De verzorgers hebben de handen vol in het openingskwartier.

clock 13' eerste helft, minuut 13. Popovic voorkomt kans voor Standard. Knappe aanval van Standard die resulteert in een gevaarlijke, lage voorzet van Laursen. Popovic kan de bal aan de eerste paal nog net in hoekschop glijden. Die levert niks op voor de thuisploeg.

clock 11' eerste helft, minuut 11. Alweer ligt er een speler tegen de grasmat. Nu is het Dussenne die verzorging nodig heeft na een stevig duel. De vaart verdwijnt zo wel uit de wedstrijd.

clock 10' eerste helft, minuut 10. Toch even alle hens aan dek bij de thuisploeg. Cercle zet hoog druk en brengt zo Cimirot achteraan bijna in de problemen. Die vindt er niet beter op dan de bal over de zijlijn te werken.

clock 8' eerste helft, minuut 8. Het is ruim 25 jaar geleden dat Cercle nog eens kon winnen op Sclessin. Misschien is het vandaag wel dat gezegende moment? Geert Heremans op Radio 1.

clock 7' eerste helft, minuut 7. Standard versiert de eerste hoekschop van deze wedstrijd. Een kans levert die niet op, maar het blijft voorlopig wel éénrichtingsverkeer op Sclessin.

clock 6' eerste helft, minuut 6. Standard toont de meeste drang naar voren in deze openingsminuten. Cercle wordt in het defensief gedrongen.

clock 4' eerste helft, minuut 4. Verzorging voor Somers. Amallah deelt een stevige por uit in de ribben van Somers en die moet daar toch even van bekomen. De Cercle-speler heeft verzorging nodig. De wedstrijd ligt zo meteen al even stil.

clock 1' eerste helft, minuut 1. Aftrap. Standard brengt de bal aan het rollen. Kan het tegen Cercle Brugge zijn eerste competitiezege boeken?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

clock 13:29 vooraf, 13 uur 29. Hoog bezoek op Sclessin, niemand minder dan Guy Vandersmissen komt de aftrap geven. Hij krijgt een luid applaus van de Standard-aanhang.

clock 13:18 vooraf, 13 uur 18. Winnen op Sclessin: zeldzaam voor Cercle. Opvallende symmetrie in de onderlinge duels tussen Cercle Brugge en Standard. Vorig seizoen draaiden beide confrontaties uit op een 1-1-gelijkspel, het seizoen voordien werd het tweemaal een 1-0-overwinning voor Standard. In de competitie kon Cercle al meer dan 10 jaar niet meer winnen tegen Standard. De laatste keer was op 26 december 2010, toen werd het 1-0 op Jan Breydel. Voor een overwinning van Cercle op Sclessin moeten we zelfs al terug naar 12 april 1997.



In de competitie kon Cercle al meer dan 10 jaar niet meer winnen tegen Standard. De laatste keer was op 26 december 2010, toen werd het 1-0 op Jan Breydel. Voor een overwinning van Cercle op Sclessin moeten we zelfs al terug naar 12 april 1997.

clock 13:08 vooraf, 13 uur 08. Cercle kon in de eerste twee competitiewedstrijden nog maar 1 keer scoren, enkel Seraing deed slechter met 0 treffers. Standard deed het een stuk beter, de Luikenaars troffen al 3 keer raak. Daartegenover staat wel dat Cercle nog maar 2 tegengoals slikte, terwijl Standard al 5 goals incasseerde.

clock 12:55 vooraf, 12 uur 55. Cercle veegde valse start uit. Een tienkoppig Cercle begon tegen promovendus Westerlo met een valse noot aan het nieuwe seizoen, maar veegde die nederlaag glansrijk uit met een overwinning tegen een tienkoppig Anderlecht. Nieuwkomer Louis Torres zorgde toen voor de enige goal. Trekt Cercle die lijn door tegen Standard?