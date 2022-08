Kortrijk en STVV kunnen elkaar geen pijn doen, 3e gelijkspel op een rij voor STVV

De partij eindigt zoals het begon: met een brilscore. In de tweede helft was er wel beterschap, maar beide ploegen hadden het toch lastig om kansen te versieren. Boya was er met een schot op de paal nog het dichtst bij een doelpunt.

tweede helft, minuut 75. Met nog een kwartier te gaan, kan het nog alle kanten uit in deze wedstrijd. Krijgen we in de slotfase toch nog een winnaar? Of speelt STVV voor een 3e keer op rij gelijk? .