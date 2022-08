"Tarik Tissoudali is ondanks alle pech al opnieuw aan het plannen"

Westerlo wordt voor mij de verrassing van het seizoen. Het is in staat om elke ploeg te verrassen en het had na 2 speeldagen met 6 op 6 kunnen staan. Westerlo leed vorig weekend een spijtig verlies in Leuven, dat had anders kunnen aflopen. Het hoeft zich in mijn ogen geen zorgen te maken over het feit dat er 3 zakkers zullen zijn. Ik verwacht hen een heel seizoen in de linkerkolom en dat ze zullen meedingen naar een ticket voor PO2.

vooraf, 10 uur 02. Westerlo wordt voor mij de verrassing van het seizoen. Het is in staat om elke ploeg te verrassen en het had na 2 speeldagen met 6 op 6 kunnen staan. Westerlo leed vorig weekend een spijtig verlies in Leuven, dat had anders kunnen aflopen. Het hoeft zich in mijn ogen geen zorgen te maken over het feit dat er 3 zakkers zullen zijn. Ik verwacht hen een heel seizoen in de linkerkolom en dat ze zullen meedingen naar een ticket voor PO2. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck.

clock 09:59

vooraf, 09 uur 59. "Tarik is al bezig met zijn revalidatie". De week van Gent stond voor een groot stuk in het teken van het slechte nieuws over Tarik Tissoudali. De Marokkaanse aanvaller staat een half jaar aan de kant met een zware knieblessure. Coach Vanhaezebrouck: "In de eerste plaats is het een harde klap voor de speler zelf. Maar ik moet zeggen dat hij het positief opneemt. Ondanks alle pech is hij al aan het plannen. In zijn hoofd is hij al bezig met de revalidatie." "Leven met tegenslagen hoort bij het voetbal. In een loopbaan van 20 jaar krijg je te kampen met kleine en grote problemen. Daar moet je mee kunnen omgaan. Bij Tarik voel ik positiviteit. Hij zegt zelfs dat de november-periode met het WK erin ideaal valt, omdat hij dan ongeveer 1,5 maand geen matchen zal missen." .