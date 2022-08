LIVE: Cuypers trapt Gent vanaf de stip op voorsprong na hands De Cuyper

De sportdrank is verteerd: de bal rolt opnieuw in Gent. Maakt Westerlo een vuist na de rust?

tweede helft, minuut 46. Tweede helft. De sportdrank is verteerd: de bal rolt opnieuw in Gent. Maakt Westerlo een vuist na de rust? .

Salah is heel gretig ingevallen, maar zijn voorzet vanaf de linkerkant is wat te hard. De actie vooraf was wel netjes.

eerste helft, minuut 44. Salah is heel gretig ingevallen, maar zijn voorzet vanaf de linkerkant is wat te hard. De actie vooraf was wel netjes. .

Plots gaat het dan toch wat sneller, maar Fofana wordt net niet in stelling gebracht in de zestien.

eerste helft, minuut 37. Plots gaat het dan toch wat sneller, maar Fofana wordt net niet in stelling gebracht in de zestien. .

Nog tien minuten op de klok in de eerste helft. Wanneer komt Bolat eens in de problemen? Dat gebeurde voorlopig nog niet...

eerste helft, minuut 36. Nog tien minuten op de klok in de eerste helft. Wanneer komt Bolat eens in de problemen? Dat gebeurde voorlopig nog niet... .

clock 34'

eerste helft, minuut 34. Vanhaezebrouck weet het even niet meer langs de zijlijn. Hij brengt Salah in de plaats van Hjulsager. De blessurezorgen van AA Gent worden dus weer wat groter, want ook De Sart, Odjidja, Depoitre en Tissoudali zijn (lang) out. .