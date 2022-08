KAA Gent draait scheve situatie om tegen Westerlo en heeft eindelijk driepunter beet

De ruststand is ook de eindstand. Hein Vanhaezebrouck slaakt een zucht van opluchting langs de zijlijn. Met 5 op 9 is de seizoensstart van AA Gent niet helemaal mislukt.

tweede helft, minuut 95. Einde. De ruststand is ook de eindstand. Hein Vanhaezebrouck slaakt een zucht van opluchting langs de zijlijn. Met 5 op 9 is de seizoensstart van AA Gent niet helemaal mislukt. .

In de dying seconds werkt Ngadeu nog een goede voorzet weg. Het is aftellen naar het laatste fluitsignaal.

tweede helft, minuut 95. In de dying seconds werkt Ngadeu nog een goede voorzet weg. Het is aftellen naar het laatste fluitsignaal. .

Kums geeft zijn aanvoerdersband dan toch af aan invaller Hanche-Olsen. Zijn wedstrijd zit erop. Ook Lemajic mag nog even meedoen, hij komt in de plaats van Fofana, die een vrij onzichtbaar debuut beleefde.

tweede helft, minuut 85. Dubbele wissel Gent. Kums geeft zijn aanvoerdersband dan toch af aan invaller Hanche-Olsen. Zijn wedstrijd zit erop. Ook Lemajic mag nog even meedoen, hij komt in de plaats van Fofana, die een vrij onzichtbaar debuut beleefde. .

clock 83'

Kums ook out? Sven Kums is de volgende die erbij gaan liggen is. Als ook hij zou uitvallen, is dat een groot probleem voor Gent. . tweede helft, minuut 83.