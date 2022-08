Noa Lang start op de bank in thuismatch tegen Zulte Waregem

clock 20:12 vooraf, 20 uur 12. Club op zoek naar goede ritme. Met de recordtransfer van Charles De Ketelaere naar Milan is het voor Club Brugge al een buitengewoon succesvolle week. Sportief loopt het dit seizoen evenwel nog niet op wieltjes. Op de eerste speeldag raakte Club bijzonder moeizaam voorbij Racing Genk en vorige week leverde de trip naar Eupen zelfs niks op. In twee wedstrijden slikte Club ook al 4 tegendoelpunten. Daarmee heeft het voorlopig één van de zwakste defensies in 1A, enkel Standard incasseerde met 5 stuks al meer tegendoelpunten. . Club op zoek naar goede ritme Met de recordtransfer van Charles De Ketelaere naar Milan is het voor Club Brugge al een buitengewoon succesvolle week. Sportief loopt het dit seizoen evenwel nog niet op wieltjes. Op de eerste speeldag raakte Club bijzonder moeizaam voorbij Racing Genk en vorige week leverde de trip naar Eupen zelfs niks op.



clock 20:03 vooraf, 20 uur 03. Identiek parcours voor Club en Essevee. Zulte Waregem zit in hetzelfde schuitje als Club Brugge. Na winst op de openingsspeeldag (thuis tegen Seraing) ging ook Essevee vorig weekend onderuit. Op bezoek bij Antwerp verloor het team van Mbaye Leye met het kleinste verschil bij The Great Old.

clock 20:00 vooraf, 20 uur . Fadera en Vigen aan de aftrap. Bij Zulte Waregem verdwijnt de geschorste Miroshi uit de basis, net als Sangaré. Fadera en Vigen komen daardoor in de ploeg.

clock 19:54 vooraf, 19 uur 54. 5 wissels bij Club. Een flink hertekend elftal bij Club Brugge. Van de elf die vorige week aan de aftrap stonden tegen Eupen blijven er 6 over: Vanaken, Jutgla, Mignolet, Mata, Skov Olsen en Nielsen. Balanta en Hendry waren niet opgenomen in de selectie, N'Soki is vertrokken naar Hoffenheim en Lang begint net als Sobol op de bank. Dat kwintet wordt vanavond vervangen door Mechele, Otasowie, Odoi, Meijer en Sowah.

clock 11:15 vooraf, 11 uur 15. De uitspraak van Hans Vanaken ("Er moet een bepaalde lijn komen") heb ik niet als kritiek ervaren. Enkele spelers hadden zondag een offday. Of ik hen op scherp heb moeten zetten? We hebben ongelofelijk professionele spelers. Ik denk niet dat er iets nodig is om hen te motiveren. Carl Hoefkens (coach Club Brugge)

clock 11:14 vooraf, 11 uur 14. Herpakt Club Brugge zich tegen Zulte Waregem? Herpakt Club Brugge zich tegen Zulte Waregem?

clock 08:44 vooraf, 08 uur 44. Geen Hendry en Balanta. Heel wat Club-spelers bleven zondag in Eupen ver onder hun niveau. Worden onder meer Jack Hendry en Eder Balanta geviseerd? Het duo heeft de selectie alvast niet gehaald. Vooral de jojo van de Schotse verdediger is opmerkelijk, zeker nu ook concurrent Stanley Nsoki vertrokken is. Hendry begon de competitie in de tribune, was plots basisspeler tegen Eupen en moet nu weer als toeschouwer naar de match kijken.

clock 08:43 - Vooraf Vooraf, 08 uur 43

clock Opstelling Club Brugge. Simon Mignolet, Clinton Mata, Brandon Mechele, Denis Odoi, Andreas Skov Olsen, Casper Nielsen, Hans Vanaken, Owen Otasowie, Bjorn Meijer, Kamal Sowah, Ferrán Jutglà

clock Opstelling Zulte Waregem. Sammy Bossut, Alessandro Ciranni, Moudou Tambedou, Borja Lopez, Oleksandr Drambaev, Abdoulaye Sissako, Nicolas Rommens, Lasse Vigen Christensen, Alieu Fadera, Jelle Vossen, Jean-Luc Dompé