LIVE: Skov Olsen brengt Club Brugge op voorsprong na heerlijke aanval

tweede helft, minuut 55. Mbaye Leye grijpt in bij Zulte Waregem en haalt Dompé naar de kant. Tsouka, een verdediger, wordt in de ploeg gedropt. .

tweede helft, minuut 47. Skov Olsen breekt de ban! Droomstart voor Club in de tweede helft en weer is het Skov Olsen die het verschil maakt. Na een heerlijke combinatie met Vanaken en Sowah botst de Deen eerst nog op Bossut, maar in de herneming jaagt hij de bal hoog in doel. Zijn derde treffer al dit seizoen. .