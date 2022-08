Club Brugge-Zulte Waregem: geen Balanta en Hendry in de Club-selectie

clock 08:44

vooraf, 08 uur 44. Geen Hendry en Balanta. Heel wat Club-spelers bleven zondag in Eupen ver onder hun niveau. Worden onder meer Jack Hendry en Eder Balanta geviseerd? Het duo heeft de selectie alvast niet gehaald. Vooral de jojo van de Schotse verdediger is opmerkelijk, zeker nu ook concurrent Stanley Nsoki vertrokken is. Hendry begon de competitie in de tribune, was plots basisspeler tegen Eupen en moet nu weer als toeschouwer naar de match kijken. .