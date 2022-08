Dodelijk efficiënt KV Oostende smeert Charleroi tweede nederlaag op rij aan

Charleroi - KV Oostende in een notendop

Charleroi vergeet te scoren, Oostende niet

Twee kansen, twee goals voor Oostende

Ook na de pauze leek Charleroi niet meteen een vuist te kunnen maken. Het spel was slordig, de kansen bleven uit. Maar de eerste goede kans was wel meteen raak. Wat voor de rust niet lukte - in de rug van de defensie duiken - kon Kayembe nu wel. Hij legde de bal panklaar voor Nkuba, die afwerkte.

Vanderhaeghe: "Charleroi heeft ons niet in de problemen gebracht"

Edward Still moest niet lang zoeken naar een verklaring voor de nederlaag. "Efficiëntie in het strafschopgebied", zei de coach van Charleroi. "We hadden genoeg kansen om minstens één keer te scoren voor de rust, maar Hubert pakte uit met knappe reddingen."

"Oostende was zeer efficiënt op de tegenaanval en had ons duidelijk goed geanalyseerd. Maar als ze ons blokkeren, dan komt er een andere zone vrij. Daar maken we te weinig gebruik van."



"Of ik me al zorgen maak? Natuurlijk, na twee nederlagen. Maar ik blijf rustig. We zullen deze wedstrijd goed bestuderen om klaar te zijn volgende week."



Bij coach Yves Vanderhaeghe was er een zucht van opluchting te horen bij het verlossende derde doelpunt. "Het is een mooie zege op verplaatsing, waar niemand op had gerekend vooraf."



"We hebben onze momenten gepakt en de doelpunten mogen gezien worden. We zijn blijven vechten. Charlerois heeft ons niet echt in de problemen gebracht. Overal zat wel een been of een voet van Oostende tussen."



"Dit is een goede start, maar we moeten nuchter blijven. Voetjes op de grond en elke week keihard aan de bak."