LIVE: Anderlecht heeft touwtjes stevig in handen, maar Sissoko geeft Seraing weer hoop

Na de vlotte Europese overwinning in Estland ontvangt Anderlecht vanavond rode lantaarn Seraing in de Jupiler Pro League. Paars-wit wil zich herpakken na de zure nederlaag tegen Cercle Brugge, maar ook Seraing heeft de punten dringend nodig. Volg de wedstrijd hier fase per fase of op Radio 1 vanaf 18u30.