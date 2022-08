Anderlecht is na een half uur al klaar met hekkensluiter Seraing, Amuzu en Silva trefzeker

Anderlecht - Seraing in een notendop:

Amuzu en Silva laten weerloos Seraing sterretjes zien

Spelers die met een transfer bezig zijn op de bank zetten, daar doet Felice Mazzu niet aan mee. Amuzu bleef dus gewoon in de basis bij Anderlecht en dat bleek een gouden zet. Na nog geen vier minuten deed hij het net al trillen. Silva, voor het eerst aan de aftrap, en Sadiki deden het voorbereidende werk en Sylla legde Amuzu geen strobreed in de weg: 1-0.



Op het kwartier kreeg een ontstellend zwak Seraing een nieuwe tik. Na een knappe één-twee met Refaelov mikte Amuzu zijn tweede van de avond in doel. Als de jonge aanvaller straks Anderlecht zou ruilen voor Nice, dan was dit in elk geval een afscheidsmatch die kon tellen.



Seraing was de weerloze speelbal van Anderlecht. Ook de derde paars-witte kans leverde een goal op, met dank aan uitblinkers Refaelov en Silva. De Portugees haalde aan de eerste paal knap uit in de draai en mikte de 3-0 in de korte hoek. De bezoekers waren na een halfuur al uitgeteld.