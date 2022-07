Seraing en KV Kortrijk gaan op zoek naar eerste driepunter van het seizoen

vooraf, 17 uur 53. 3 wijzigingen bij Seraing. Ook Seraing ging vorig weekend de boot in (2-0-verlies tegen Zulte Waregem) en wil maar al te graag de 3 punten thuishouden. Voor de eerste thuiswedstrijd van het seizoen voert coach Jeunechamps alvast 3 wijzigingen door. Nieuwkomer Abanda (ex-AC Milan), Sylla en Elisor mogen aan de wedstrijd beginnen. Zij komen in de ploeg ten nadele van Poaty, Marius en Lahssaini. .

vooraf, 17 uur 37. Nieuwkomer Dessoleil meteen in de basis bij Kortrijk. KV Kortrijk verloor op de openingsspeeldag met 0-2 van OHL en probeert vandaag dus de nul van het bord te vegen. Om die klus te klaren, rekent Karim Belhocine op 2 nieuwe namen. Achterin komt kersverse aanwinst Dessoleil in de plaats van Radovanovic, die duidelijk maakte zo snel mogelijk te willen vertrekken. Daarnaast vervangt Benchaib Sissoko op het middenveld. Selemani zit op de bank. .

clock 13:59

vooraf, 13 uur 59. KVK onderuit in eigen huis. Een pijnlijke nederlaag voor KV Kortrijk tegen OHL op speeldag 1. De thuisploeg was lang baas over de wedstrijd, maar Leuven duwde in het slotkwartier door en trok de overwinning over de streep. .