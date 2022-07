KV Kortrijk speelt de zorgen (een beetje) van zich af tegen Seraing

José Jeunechamps (trainer Seraing): "We mogen deze wedstrijd nooit verliezen, maar het is een scenario dat je elk weekend wel ergens ziet in een competitie. We hadden heel veel kansen en zelfs een strafschop. Daarnaast viel Kortrijk ook nog eens met 10. Maar bij ons ontbrak het een beetje aan killerinstinct in de zestien. Uiteindelijk wordt dat afgestraft op een stilstaande fase. Ik ben wel tevreden over de kwaliteit van het spel, zeker in de eerste helft."



Karim Belhocine (trainer KV Kortrijk): "Ik ben heel tevreden met dit resultaat, want de omstandigheden zaten zeker niet mee. We kregen een penalty tegen en vielen al snel met 10. Het team heeft vandaag solidariteit getoond. Als je met een man minder speelt, moet je karakter tonen en dat hebben we vandaag gedaan. Ondanks de moeilijke week die we hebben gehad, zijn de spelers toch zeer gefocust gebleven. Daar ben ik heel blij mee."