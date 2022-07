Promovendus Westerlo bezoekt OHL in eerste uitwedstrijd van het seizoen

Fase per fase

De ploegen hebben elkaar voor het laatst in december ontmoet. Toen ging Leuven op bezoek bij Westerlo in de Beker van België. Na een moeizame wedstrijd stootte OHL door: 2-3. Een voorbode voor wat we vandaag te zien krijgen?

Het wordt misschien wel de moeilijkste wedstrijd van onze competitiestart, maar bang mogen we niet zijn. We willen ons tonen in ons eigen stadion en voor onze eigen supporters. Marc Brys.

De eerste helft was het moeilijk voetballen voor OH Leuven, maar in de tweede periode wipten de mannen van Marc Brys KV Kortrijk toch. Zo begonnen ze het seizoen met een driepunter na een lastige verplaatsing.

clock 13:39 vooraf, 13 uur 39. Jupiler Pro League OH Leuven verzilvert sterke tweede helft bij KV Kortrijk

Het begint een goede gewoonte te worden in de Jupiler Pro League. Na Beerschot en Union, neemt ook dit seizoen de promovendus een goede start. Westerlo hield de drie punten thuis tegen Cercle Brugge. Met de goedkeuring van Arda Turan in de tribunes, toonde de ploeg van Jonas De Roeck zich klaar om mee te strijden op het hoogste toneel in België.

clock 13:37 vooraf, 13 uur 37. Jupiler Pro League Promovendus Westerlo begint het seizoen met 3 punten tegen 10-koppig Cercle