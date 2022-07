LIVE: Thorsteinsson brengt OH Leuven op voorsprong tegen Westerlo

Fase per fase

Fase per fase

Gelijkmaker strandt op de lat. Daci is de meest bedrijvige bij Westerlo. Hij komt plots bijzonder dicht bij de gelijkmaker, maar zijn schot strandt tegen de lat.

Aan het spel van Westerlo heeft de openingstreffer van Thorsteinsson niet veel veranderd. De promovendus blijft op de loer liggen om te profiteren van foutjes bij OHL, maar tot kansen komen de bezoekers voorlopig niet.

Thorsteinsson brengt OHL op voorsprong. De thuisploeg neemt de leiding na een prima aanval. Tamari haalt in één tijd uit op een voorzet van Patris, maar Bolat pareert het schot. Thorsteinsson is evenwel goed gevolgd en jaagt de bal in de rebound van dichtbij hoog in doel.

clock 13' Doelpunt tijdens eerste helft, minuut 13 door Jón Dagur Thorsteinsson van OH Leuven. 1, 0. goal OH Leuven Westerlo 26' 1 0

Bolat eerste keer getest. OHL komt nu toch wat meer aandringen. Bolat moet ingrijpen op een afstandsschot van Maertens.

Geen penalty voor OHL. Tamari gaat onderuit in de zestien na een duel met Van den Keybus, maar scheidsrechter Staessens wuift het protest weg. Het contact gebeurde ook net buiten de zestien en leek toch te licht voor een overtreding.

OHL even met z'n tienen, want Tamari zit langs de zijlijn voor een schoenwissel

Tamari pakt uit met een prima doorsteekpass naar Nsingi. Die waagt meteen zijn kans vanuit een wel erg scherpe hoek. Zijn schot(je) landt in de handen van Bolat.

Slordig OHL. Het meeste initiatief in deze openingsfase komt van Westerlo. Bij OHL stapelen de slordigheden in de opbouw zich op. Het is nog zoeken voor de thuisploeg.

Westerlo zit bijzonder dicht op de spelers van Leuven. Heel veel hoge druk, ze laten Leuven niet voetballen. Geert Heremans op Radio 1

Aftrap. Westerlo brengt de bal aan het rollen aan Den Dreef. Kan de promovendus iets rapen bij OH Leuven?

clock 1' eerste helft eerste helft, minuut 1 match begonnen

Betere competitiestart dan vorig jaar. Met de zege tegen Kortrijk op de eerste speeldag doet OH Leuven nu al beter dan vorig seizoen. Toen begon het aan de competitie met 3 gelijke spelen, gevolgd door 2 nederlagen. De eerste overwinning kwam zelfs pas op de zevende speeldag tegen, jawel, KV Kortrijk.

Opstellingen. Bij Westerlo houdt trainer Jonas De Roeck vast aan de elf jongens die ook vorige week tegen Cercle Brugge aan de aftrap stonden. Marc Brys voert bij OH Leuven één wissel door. Gamboa verhuist naar de bank en wordt in de basis vervangen door Malinov.



Marc Brys voert bij OH Leuven één wissel door. Gamboa verhuist naar de bank en wordt in de basis vervangen door Malinov.

clock 17:51 vooraf, 17 uur 51.

Slechts 7 ploegen konden winnen op de openingsspeeldag, Westerlo en OH Leuven zijn er twee van. Ze deden het bovendien exact even goed: 2 keer scoren en achteraan de nul houden. Enig verschil, Westerlo deed dat op eigen veld, OH Leuven buitenshuis.

OHL moeizaam voorbij Westerlo in Beker. De ploegen hebben elkaar voor het laatst in december ontmoet. Toen ging Leuven op bezoek bij Westerlo in de Beker van België. Na een moeizame wedstrijd stootte OHL door: 2-3. Een voorbode voor wat we vandaag te zien krijgen?

Het wordt misschien wel de moeilijkste wedstrijd van onze competitiestart, maar bang mogen we niet zijn. We willen ons tonen in ons eigen stadion en voor onze eigen supporters. Marc Brys

OHL wint op bezoek bij Kortrijk. De eerste helft was het moeilijk voetballen voor OH Leuven, maar in de tweede periode wipten de mannen van Marc Brys KV Kortrijk toch. Zo begonnen ze het seizoen met een driepunter na een lastige verplaatsing. Het volledige matchverslag lees je hier:

Het volledige matchverslag lees je hier: