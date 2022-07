LIVE: Aanvalslust van KV Oostende wordt beloond tegen KV Mechelen

Het is eenrichtingsvoetbal. Medley lanceert Ambrose en die kapt vol vertrouwen zijn verdediger uit en viseert de verste hoek. De bal vliegt naast, maar het is alweer een teken van de dominantie van de thuisploeg.

eerste helft, minuut 23. KVO blijft dreigen. Het is eenrichtingsvoetbal. Medley lanceert Ambrose en die kapt vol vertrouwen zijn verdediger uit en viseert de verste hoek. De bal vliegt naast, maar het is alweer een teken van de dominantie van de thuisploeg. .

De goal van Atanga telt! De VAR heeft lang moeten kijken, maar heeft gezien dat Atanga van net achter Lavalée vertrok. Het was erg nipt, maar de vreugde bij de kustploeg is er niet minder om. De voorsprong is zeker niet onverdiend.

eerste helft, minuut 19. Het doelpunt telt! 1-0 voor KVO. De goal van Atanga telt! De VAR heeft lang moeten kijken, maar heeft gezien dat Atanga van net achter Lavalée vertrok. Het was erg nipt, maar de vreugde bij de kustploeg is er niet minder om. De voorsprong is zeker niet onverdiend. .

KVM-doelman Coucke gaat bijna te veel mee in het rustige begin van deze match. Hij controleert een terugspeelbal te nonchalant met rechts en geeft Atanga de kans om als een roofdier naar de bal te springen. Coucke heeft geluk dat de bal niet in doel gaat.

eerste helft, minuut 5. Plotse opwinding. KVM-doelman Coucke gaat bijna te veel mee in het rustige begin van deze match. Hij controleert een terugspeelbal te nonchalant met rechts en geeft Atanga de kans om als een roofdier naar de bal te springen. Coucke heeft geluk dat de bal niet in doel gaat. .

clock 14:06

vooraf, 14 uur 06. We houden een positief gevoel over aan de match op Anderlecht. We konden daar een punt pakken. Nu moeten we verdergaan op dat elan. Yves Vanderhaeghe.