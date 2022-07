KV Oostende veegt de nul weg, KVM heeft zijn start helemaal gemist

Alle fans van KVO denken dat de match beslist is. Gueye scoort na een snelle counter makkelijk omdat doelman Coucke mee is gegaan en zijn doel dus leeg is, maar net omdat de doelman mee was, staat Gueye buitenspel.

Het is een verhaal van pompen om niet te verzuipen aan het worden voor KVO. De man minder begint fysiek te wegen. De thuisploeg komt er niet meer uit en beperkt zich tot verdedigen. Een mooie actie van Engvall wordt in laatste instantie nog onschadelijk gemaakt.

clock 74'

tweede helft, minuut 74. Daar is de 2-1 ! Krijgen we opnieuw spanning in deze wedstrijd? Het valt te hopen, want uit het niets maakt KVM de 2-1. Na een corner knalt Strom op Urhoghide. De bal wijkt af voor de voet van Peyre die makkelijk kan scoren. Dit is goed voor de wedstrijd, want die was helemaal doodgebloed. .