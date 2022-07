Racing Genk wint in nieuw doelpuntenfestijn van Standard, Dessers uitblinker

Dessers vertolkt hoofdrol in spektakelrijke 1e helft

Ondanks een turbulente week begon Genk voortvarend tegen Standard. Paintsil bracht de bal strak voor doel, waar Dessers aan de eerste paal met een subliem hakje afwerkte.



Het was het sein voor een ware stormloop. Een slimme aflegger van de jonge El Khannouss belandde bij Trésor, die in twee tijden de dubbele voorsprong op het bord zette.



Standard wist van geen hout pijlen maken, maar zorgde rond het halfuur toch weer voor spanning. Dragus kreeg iets te veel ruimte aan de rand van de zestien en krulde de 2-1 heerlijk in de bovenhoek. Een donderslag bij heldere hemel.



Toch liet de thuisploeg zich niet van de wijs brengen en enkele minuten later ging de bal al op de stip na handspel van Dewaele. Bodart stopte de elfmeter van Dessers, maar bleek te vroeg vertrokken. De herkansing werd in dank aangenomen: 3-1.