Genk wint in nieuw doelpuntenfestijn van Standard, Dessers uitblinker

Cyriel Dessers (Racing Genk): "Het begin was heel sterk vandaag. Ik ben ook blij dat ik al snel kon scoren. Ik voel me heel goed in deze groep en ik heb veel goede spelers rond mij. Ik weet niet of dit mijn laatste wedstrijd was voor Genk. Dat hangt ook van veel andere mensen af, dus daar kan ik niet op antwoorden. Ik zie wel hoe het loopt."



Wouter Vrancken (coach Racing Genk): "Ik ben heel trots op de jongens. Ik had hen ook gewaarschuwd voor Standard, want er zit meer lijn in die ploeg dan afgelopen seizoen. Als ik kijk naar onszelf hebben we gewoon de lijn doorgetrokken van vorige week. Eigenlijk verdienen we gewoon 6 op 6 te hebben, tegen twee goede ploegen. Het lag vandaag open in de transitie, maar ook in de opbouw zijn we zeer dominant geweest. Ik ben heel tevreden over de wedstrijd van vandaag."



Bilal El Khannouss (Racing Genk): "Tijdens de week hoorde ik dat ik ging starten en heb ik me dan ook goed voorbereid. Ik heb hard gewerkt vandaag en mezelf wel beloond. Er is altijd wat stress, maar wanneer ik op het veld kwam, was dat helemaal weg. Ik heb veel vertrouwen in mezelf, dus ik dacht wel dat het ging lukken vandaag. We hebben deze week heel goed gewerkt en we waren er klaar voor. Vorige week verloren we onverdiend, dus vandaag wilden we absoluut de drie punten pakken."



Ronny Deila (coach Standard): "Het was een heel lastige wedstrijd vandaag. We beginnen ook heel zwak en incasseren de 1-0 heel vroeg. We hadden wel veel balbezit, maar we kwamen niet echt tot kansen. We verloren ook vaak de bal en tegen een ploeg als Genk wordt dat afgestraft. We verdienden om te verliezen, want we kregen veel te veel kansen tegen en konden er zelf te weinig creëren. We moeten nu samen naar oplossingen zoeken."



Gilles Dewaele (Standard): "Na 4 minuten kwamen we al op achterstand en dan weet je dat het moeilijk wordt hier. We kwamen er niet echt uit en we kwamen overal wat te laat. Erna was er iets meer controle, maar op de zijkant bleven we problemen hebben. We maken snel de 2-1, maar daarna maak ik een penaltyfout en werd het moeilijk."