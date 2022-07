Genk wil turbulente week afsluiten met een zege tegen Standard

vooraf, 12 uur 41. Ook 2 wissels bij Standard. Een tienkoppig Standard sleepte op de vorige speeldag in extremis nog een puntje mee tegen Gent. Vandaag krijgen de Rouches opnieuw een stevig affiche voorgeschoteld. De bezoekende coach Deila kiest alvast voor 2 nieuwe namen aan de aftrap. Dewaele komt in de plaats van Ngoy, terwijl Laursen de geschorste Calut vervangt. .

clock 11:06

vooraf, 11 uur 06. Standard-coach: "Spirit van vorige week behouden". Vorige week pakten 10 Standard-spelers een laat punt tegen AA Gent. "Die spirit moeten we behouden", gaf coach Ronny Deila mee. "We zullen nog mooie momenten beleven samen, maar ook nog heel lastige. De weg is nog lang, de neuzen moeten in dezelfde richting staan." Tactisch gaat Deila voor dezelfde aanpak. "Maar buitenshuis zal er meer druk zijn, dus wordt verdedigen nog belangrijker. We veranderen evenwel onze principes niet. Het is gewoon zaak van een juist evenwicht te vinden." .