Nielsen, Hendry, Balanta en Sobol in de basis voor Club aan de Kehrweg

Eupen verloor op de eerste speeldag met 3-1 van Charleroi, maar dat is geen reden voor trainer Bernd Storck om zijn team om te gooien. We zien exact dezelfde 11 namen in de basis.

vooraf, 14 uur 59. Vier wissels in de basisploeg van Club Brugge. In vergelijking met de openingsspeeldag thuis tegen Racing Genk kiest trainer Carl Hoefkens voor maar liefst vier andere namen in de basisploeg. Achteraan krijgt Hendry zijn kans na de moeilijke match van Mechele vorige week tegen Cyriel Dessers. Op het middenveld is de tijd rijp voor een basisplaats voor Nielsen. Vormer is zoals verwacht het slachtoffer. Balanta krijgt de voorkeur op de jonge Mbemba en op de linkerflank speelt Sobol en niet nieuwkomer Meijer. .