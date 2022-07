LIVE: Tienkoppig Anderlecht houdt miraculeus stand tegen sterk Cercle

De bal rolt opnieuw in Jan Breydel. Trekt Cercle de lijn van de eerste helft door of vecht Anderlecht terug?

tweede helft, 17 uur 06. TWEEDE HELFT. De bal rolt opnieuw in Jan Breydel. Trekt Cercle de lijn van de eerste helft door of vecht Anderlecht terug? .

rust, 17 uur 03. Fábio Silva de verlosser? Felice Mazzu grijpt in na een wel erg zwakke eerste helft en brengt Fábio Silva tussen de lijnen. Ashimeru blijft in de kleedkamer. Kan de Portugese chouchou de wedstrijd doen kantelen? .

rust, 16 uur 50. RUST. We trekken met een brilscore de kleedkamer in en daar mag vooral Anderlecht heel blij mee zijn. De bezoekers maakten op geen enkel moment aanspraak op een doelpunt en moesten tot overmaat van ramp ook nog eens met 10 verder na dom rood voor Abdulrazak. Trebel hield de 0 wel op het bord met een miraculeuze redding op de lijn. .

eerste helft, minuut 32. Van Crombrugge houdt Anderlecht recht. Hotic krult een vrije trap van buiten het halve maantje heerlijk richting de winkelhaak, maar Van Crombrugge ziet de bal goed komen en duwt in hoekschop. Een redding die nodig was van de doelman. .

eerste helft, minuut 22. We zijn nu toch al bijna halfweg in deze eerste helft en Anderlecht heeft nog steeds geen deftige aanval in elkaar kunnen boksen. Wanneer krijgt Paars-wit voet aan grond in Jan Breydel? .