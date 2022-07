Behoudt Anderlecht perfect rapport op bezoek bij Cercle Brugge?

We hebben de vorige wedstrijd geanalyseerd en zijn ervan overtuigd dat we een goede prestatie zullen leveren tegen Anderlecht.

vooraf, 13 uur 14. We hebben de vorige wedstrijd geanalyseerd en zijn ervan overtuigd dat we een goede prestatie zullen leveren tegen Anderlecht. Dominik Thalhammer.

Cercle won laatste confrontatie. Ondanks een matige competitiestart, mag Cercle Brugge hopen op een goede prestatie tegen Anderlecht. In januari van dit jaar speelden de ploegen voor het laatste tegen elkaar. De vereniging won toen met 0-2 op bezoek bij paars-wit. . vooraf, 13 uur 13.

vooraf, 13 uur 11. Cercle speelt sinds de komst van coach Thalhammer met een enorme pressing en intensiteit. Het aantal punten dat ze behaald hebben in die periode, zegt genoeg. Felice Mazzu.

clock 13:06

vooraf, 13 uur 06. Promovendus schiet uit startblokken. Het begint een goede gewoonte te worden in de Jupiler Pro League. Na Beerschot en Union, neemt ook dit seizoen de promovendus een goede start. Westerlo hield de drie punten thuis tegen Cercle Brugge. Met de goedkeuring van Arda Turan in de tribunes, toonde de ploeg van Jonas De Roeck zich klaar om mee te strijden op het hoogste toneel in België. Voor Cercle wacht vandaag meteen weer een stevige opdracht thuis tegen Anderlecht. .