LIVE: Uitgelaten Antwerp-supporters worden verwend met kansrijke eerste helft

De hemelsluizen boven de Bosuil gaan open. Het regent pijpenstelen. In dat klimaat voelt Frey zich als een vis in het water. In de eerste helft vloekte hij nog gretig op zijn ploegmakkers, nu vloekt hij vooral op zichzelf. De aanvaller van Antwerp is momenteel bij momenten onspeelbaar voor de defensie van Zulte Waregem. Toch vergeet hij nog te vaak het hoofd koel te houden, ook nu knalt hij het leet hoog de tribunes in.

Antwerp neemt de touwtjes in handen in het begin van de eerste helft. Zo probeert Nainggolan Frey in stelling te brengen in de grote rechthoek van Zulte Waregem. Voorlopig zonder succes.

clock 48' tweede helft, minuut 48. offside Bijna 1-0! Balikwisha zal zelden zo blij geweest zijn bij het zien van de vlag. Zo heeft de winger van Antwerp toch een uitvlucht voor zijn onmogelijke misser. Balikwisha moest de bal van Frey - die uit buitenspel kwam - gewoon binnentikken, maar "controleerde" hem in de handen van Bossut.

clock 48' tweede helft, minuut 48. 2e HELFT Er blijft een bijzondere atmosfeer hangen in de Bosuil. Werkt het inspirerend voor een tweede helft met dezelfde drang naar voren als de eerste?

clock 21:45 rust, 21 uur 45. RUST Frey stapt vloekend het veld af. De spits van Antwerp is niet tevreden over zijn aandeel in de eerste helft, die nochtans bol stond van de doelkansen. Zowel Antwerp als Zulte Waregem trokken resoluut de kaart van de aanval. Zo moesten beide doelmannen overuren draaien in de amusante eerste helft.

clock 43' Gele kaart voor Novatus Miroshi van Zulte Waregem tijdens eerste helft, minuut 43 yellow card Novatus Miroshi Zulte Waregem

clock 41' eerste helft, minuut 41. De luchtmacht van Antwerp boezemt angst in bij Zulte Waregem. De mannen van Leye positioneren zich bij de hoekschop van Antwerp dan ook massaal in de grote rechthoek. Miyoshi en Balikwisha zijn iedereen te slim af en combineren kort tot bij Gerkens, die hard tegen de handschoenen van Bossut trapt.

clock 37' eerste helft, minuut 37. Het betere duikwerk van Frey. De spits van Antwerp begint aan een onmogelijk werkje (3 man dribbelen op een vierkante meter), beseft dat en kiest er dan maar voor om een foutje uit te lokken. Met succes. Nainggolan mag zich achter de vrije trap vanop de grote rechthoek scharen. De ex-international plaatst de bal naast de verkeerde kant van de paal.

clock 31' eerste helft, minuut 31. Doorgebroken Frey Miyoshi doet zijn best om Benson te doen vergeten op het veld. De Japanse dribbelkont draait knap weg van zijn mannetje en stuurt Frey de diepte in. De goaltjesdief van Antwerp trekt zich in gang, maar ziet Bossut de bal net voor zijn voeten weggrabbelen. Het is een frustrerende beginfase voor de Antwerpse spits.

clock 26' eerste helft, minuut 26. Stilte na de storm. De evenwichtige beginfase van de wedstrijd werd gekenmerkt door "sturm und drang". Alsof we naar tennis keken schoven de eerste dertig minuten voorbij. De bal ging gretig van links naar rechts. De rust lijkt ietwat wedergekeerd momenteel.

clock 22' eerste helft, minuut 22. 10 op 10 voor sfeer en gezelligheid De Bosuil leeft. Ondanks het gevaar van Zulte Waregem, zet het thuispubliek zich met man en macht achter de ploeg. Het is nog geen minuut stil geweest in de tribunes. De fans van Antwerp hebben duidelijk uitgekeken naar de eerste thuismatch.

clock 18' eerste helft, minuut 18. Als een mes door boter. Sissako, Sangaré en Vossen vinden elkaar goed en combineren complexloos door de as van Antwerp. Vossen kan de combinatie niet bezegelen met een doelkans. De spits van Zulte Waregem ziet zijn schot weerkaatsen op de benen van Almeida.

clock 15' eerste helft, minuut 15. De linies van Antwerp liggen iets te ver uit elkaar in de omschakeling. Zo ligt er vooral een uitgestrekt niemandsland tussen het middenveld en de defensie. Zulte Waregem-aanvaller Sangaré heeft dat in het snotje en gaat daar de bal opvragen. Met succes. Sangaré gaat solo, maar ziet zijn pegel ver naast de paal vliegen.

clock 10' eerste helft, minuut 10. 2 waarschuwingsschoten van Antwerp De bal op de lat van Vossen heeft Antwerp wakker geschud. De ploeg van Van Bommel zet Bossut twee keer aan het werk. In eerste instantie knalt Balikwisha hard op de vuisten van de doelman. Miyoshi ziet zijn schuiver in de herneming eveneens gepareerd worden.

clock 6' eerste helft, minuut 6. shot on goalpost Vossen op de lat! Dat je Vossen niet alleen mag laten in de 16-meter zou stilaan gemeengoed moeten zijn in de JPL. Toch vergeten de verdedigers van Antwerp de aanvaller van Zulte Waregem even op te nemen. Dat zal ze geen twee keer overkomen. Vossen knikt meteen tegen de lat. De Bosuil bibbert.