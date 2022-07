LIVE: Balikwisha doet Bosuil daveren, Zulte Waregem met 10 voor slotoffensief

clock 85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Zulte Waregem, Dylan Demuynck erin, Jean-Luc Dompé eruit wissel substitution out Jean-Luc Dompé substitution in Dylan Demuynck

clock 85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Zulte Waregem, Lukas Willen erin, Moudou Tambedou eruit wissel substitution out Moudou Tambedou substitution in Lukas Willen

clock 85' tweede helft, minuut 85. Vervanging bij Zulte Waregem, Lasse Vigen Christensen erin, Alessandro Ciranni eruit wissel substitution out Alessandro Ciranni substitution in Lasse Vigen Christensen

clock 79' tweede helft, minuut 79. Vervanging bij Zulte Waregem, Ravy Tsouka Dozi erin, Jelle Vossen eruit wissel substitution out Jelle Vossen substitution in Ravy Tsouka Dozi

clock 75' Tweede gele kaart voor Novatus Miroshi van Zulte Waregem tijdens tweede helft, minuut 75 yellow to red card Novatus Miroshi Zulte Waregem

clock 75' Gele kaart voor Moudou Tambedou van Zulte Waregem tijdens tweede helft, minuut 75 yellow card Moudou Tambedou Zulte Waregem

clock 75' tweede helft, minuut 75. Toen waren ze met 10. aj aj aj, Zulte Waregem valt met 10 man, net nu het aan een slotoffensief moest beginnen. Miroshi werd enkele minuten geleden geboekt voor een fout, maar reageerde te hevig na een overtreding van zijn ploegmakker Tambedou, en kreeg er een tweede gele kaart bovenop van Lothar D'Hondt.

clock 70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Antwerp, Anthony Valencia erin, Koji Miyoshi eruit wissel substitution out Koji Miyoshi substitution in Anthony Valencia

clock 70' tweede helft, minuut 70. Vervanging bij Antwerp, Vincent Janssen erin, Michael Frey eruit wissel substitution out Michael Frey substitution in Vincent Janssen

clock 69' tweede helft, minuut 69. Doelpunt Antwerp: 1-0! Eindelijk. Antwerp domineert in de tweede helft en kan dat nu ook vezilveren met een doelpunt. Na een knappe één-twee tussen Vines en Frey komt de bal bij Balikwisha, die deze keer wel kan binnentikken.

clock 69' tweede helft, minuut 69.

clock 68' Doelpunt tijdens tweede helft, minuut 68 door Michel Ange Balikwisha van Antwerp. 1, 0. goal Antwerp Zulte Waregem 86' 1 0

clock 62' tweede helft, minuut 62. Vervanging bij Zulte Waregem, Alieu Fadera erin, Mamadou Sangaré eruit wissel substitution out Mamadou Sangaré substitution in Alieu Fadera

clock 60' tweede helft, minuut 60. Het regent kansen in de Bosuil. Eerst zet Antwerp Bossut aan het werk in zijn schietkraam, maar op hun lauweren rusten kan de thuisploeg absoluut niet. Dompé blijft Alderweireld en co geselen met flukse counters. Deze keer is de winger van Essevee te egoïstisch. Hij trapt vanuit een scherpe hoek op Bodart, terwijl Vossen alleen stond te zwaaien in de zestien.

clock 57' tweede helft, minuut 57. De hemelsluizen boven de Bosuil gaan open. Het regent pijpenstelen. In dat klimaat voelt Frey zich als een vis in het water. In de eerste helft vloekte hij nog gretig op zijn ploegmakkers, nu vloekt hij vooral op zichzelf. De aanvaller van Antwerp is bij momenten onspeelbaar voor de defensie van Zulte Waregem. Toch vergeet hij nog te vaak het hoofd koel te houden, ook nu knalt hij het leer hoog de tribunes in.

clock 50' tweede helft, minuut 50. Antwerp neemt de touwtjes in handen in het begin van de eerste helft. Zo probeert Nainggolan Frey in stelling te brengen in de grote rechthoek van Zulte Waregem. Voorlopig zonder succes.

clock 48' Bijna 1-0! Balikwisha zal zelden zo blij geweest zijn bij het zien van de vlag. Zo heeft de winger van Antwerp toch een uitvlucht voor zijn onmogelijke misser. Balikwisha moest de bal van Frey - die uit buitenspel kwam - gewoon binnentikken, maar "controleerde" hem in de handen van Bossut. tweede helft, minuut 48. offside

clock 48' tweede helft, minuut 48. 2e HELFT. Er blijft een bijzondere atmosfeer hangen in de Bosuil. Werkt het inspirerend voor een tweede helft met dezelfde drang naar voren als de eerste?

clock 47' tweede helft, minuut 47.