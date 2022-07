Frey krijgt voorkeur op topaankoop Vincent Janssen tegen Zulte Waregem (live om 21 uur)

Frey krijgt de voorkeur op Vincent Janssen in de spits bij Antwerp. Benson zit niet op de bank, wel met zijn gedachten in Burnley?

vooraf, 15 uur 33. Janssen of Frey? Een luxeprobleem voor Mark van Bommel. De trainer van Antwerp heeft met Vincent Janssen en Michael Frey twee stevige opties om in de spits te posteren. Frey kreeg de eerste match de voorkeur op zijn concurrent. In het Conference League-duel tegen Drita waren de rollen omgedraaid. Frey lijkt wel een streepje voor te hebben op de Nederlandse top-aankoop. De Zwitser scoorde meteen twee keer in zijn eerste competitiematch. .