Balikwisha loodst Antwerp naar moeizame zege tegen Zulte Waregem

Radja Nainggolan: "We zijn een sterke groep. Dat is ook nodig deze periode. We hebben al heel wat matchen op de teller. Nu al. Daarom moeten we het momenteel doen met onze mentaliteit, en niet altijd met onze kwaliteit. Maar kijk, we verliezen moeilijk en staan nu eerste. Dan kan je niet klagen."

Sammy Bossut: "We hebben ons mannetje gestaan vandaag. Het was een wedstrijd "wie eerst scoort, wint". Ik vind dat het duidelijk te zien is dat we een nieuwe weg ingeslaan zijn. Als we dit kunnen brengen tegen Antwerp - die zoveel inkopen heeft gedaan - dan ziet het er goed uit voor ons.