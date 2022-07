Goaltjesdief Michael Frey zet KV Mechelen schaakmat met 2 goals in 5 minuten

Danny Buijs (Mechelen): "We hebben het aan onszelf te danken vandaag. We verdedigen bij momenten gewoon niet goed genoeg. Ik vond het een lichte penaltyfout, maar de scheidsrechter floot voor de rest wel een goede match. We moeten vooral in eigen boezem kijken."

Mark van Bommel (Antwerp): "Dit was geen goede wedstrijd, maar we winnen hem wel. Het was niet makkelijk om onze plannen uit te voeren. We zijn nog niet de ploeg die een andere ploeg helemaal kunnen wegduwen. Dat willen we wel worden."



"Er was een kleine disussie over wie de penalty ging nemen, maar zolang die bal erin gaat, is het voor mij allemaal prima."