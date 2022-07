Charleroi schrijft als eerste team 3 punten in de boeken

Charleroi - Eupen in een notendop:

Charleroi en Eupen begonnen beiden met een positieve flow aan de wedstrijd. Eupen kon een paar halve kansen creëren, maar

de thuisploeg speelde met meer ervaring en kon dat vertalen in een voorsprong. Een mooie combinatie werd door Zaroury netjes afgewerkt.

Nadien veroverde Charleroi de controle over de wedstrijd. Na de rust leek de thuisploeg de partij helemaal in een plooit te leggen nadat Bessile een corner staalhard in doel kon koppen.

Eupen, dat de onzuiverheden aan elkaar reeg, leek niet bij machte te zijn om Charleroi een strobreed in de weg te leggen. Tot er plots een doelpunt uit de lucht viel. Invaller N'Dri werkte een zeldzame aanval mooi voorbij Koffi.

Een nerveuze slotfase eindigde uiteindelijk in het voordeel van Charleroi. Edward Still en co konden opgelucht adem halen nadat een schot van Mbenza in de voeten van Gholizadeh belannde. De Iraniër kon makkelijk afwerken. Eindstand: 3-1.