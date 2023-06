Titel kan voor Antwerp én Genk: als Antwerp wint, is het altijd prijs

Antwerp staat nog steeds in polepositie voor de titel, het vat de slotspeeldag aan als eerste. Hoe is het team van Mark van Bommel hersteld van de klap van vorige week? Bij winst in Genk is stamnummer 1 zeker kampioen, als het gelijkspeelt, moet het hopen dat Union punten laat liggen. Volg de match hier vanaf 18.30 uur of op Radio 1.