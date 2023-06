LIVE (18u30): Janssen is fit bij Antwerp, Keita vervangt geschorste Stengs

Dat iedereen tegen ons is? Men had niet verwacht dat Antwerp zo goed zou zijn. Je moet dat zien als een mooi compliment.

vooraf, 18 uur 10. Dat iedereen tegen ons is? Men had niet verwacht dat Antwerp zo goed zou zijn. Je moet dat zien als een mooi compliment. Mark van Bommel.

Zowel Antwerp als Genk tellen vandaag vier landstitels en daar kan straks nog eentje bij komen. Voor de Great Old zou het het eerste kampioenschap in 66 jaar zijn. Genk pakte vier jaar geleden nog de titel.

Antwerp begon prima aan de Champions' Play-offs met drie zeges op rij. Maar in de laatste twee wedstrijden zat er wat zand in de machine. Het ging op bezoek bij Club Brugge kopje-onder en vorige week miste het de eerste matchbal door nog gelijk te spelen tegen Union.

Antwerp kan zich optrekken aan de onderlinge resultaten tegen Genk dit seizoen. De laatste drie ontmoetingen trok The Great Old telkens aan het langste eind. In de kwartfinale van de beker kwam Antwerp met 0-3 winnen in de Cegeka Arena. Ook in de competitie gingen de Limburgers thuis de boot in tegen Antwerp.