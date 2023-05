LIVE: Paintsil knalt Genk tegen Club Brugge weer helemaal in de titelrace

We zien in deze fase iets te veel slordigheden en besluiteloosheid, aan beide kanten.

Die van Club laten dus niet zomaar over zich heen lopen.

Daar is Club Brugge opnieuw! Een voorzet van Meijer blijft plakken in de kleine rechthoek. Rits denkt te scoren, maar op de doellijn brengt Arteaga nog redding.

Toch even Club, met een mislukte ontsnapping van Vanaken, een gestremd schot van Nusa en een afgeweken knal van Meijer.

Weer zo'n geweldige vrije trap van Trésor, maar Muñoz kan niet voluit koppen. Er is wel meteen ongerustheid, want Odoi is met zijn ribbenkast tegen de doelpaal geknald.