Racing Genk ontvangt Union met rug tegen de muur: "Niet meer denken, gewoon doen"

Union voetbalt graag tegen Genk. Een zege wordt allesbehalve vanzelfsprekend voor Racing Genk. In de laatste vijf onderlinge duels tussen beide teams konden de Limburgers amper één keer winnen. Drie keer trok Union aan het langste eind, terwijl in de punten in 2021 verdeeld werden. Over een zwart beest gesproken.

Recht Racing Genk de rug? Op de vorige speeldag stuurde Union Racing Genk met een zware 3-0-nederlaag de bus op. De Limburgers kwamen al snel op achterstand via Burgess, waarna Teuma en opnieuw Burgess de zaak helemaal beklonken. Door de nederlaag volgt Genk ondertussen op 3 punten van Union en op 4 van leider Antwerp.

clock 11:14 vooraf, 11 uur 14. Jupiler Pro League Union werpt zich op als grote uitdager van Antwerp na uppercut aan Genk

'Do or die' voor Genk. "Het is niet meer denken, het is gewoon doen. Als je nu de wedstrijd verliest, kan je niet meer zeggen dat je een goede kans maakt op de titel", is de Vrancken duidelijk. "Het zal niet makkelijk zijn tegen een Union dat goed in de organisatie staat. Als wij ons niveau halen en onze kwaliteiten brengen, liggen er mogelijkheden om te winnen."



"Het zal niet makkelijk zijn tegen een Union dat goed in de organisatie staat. Als wij ons niveau halen en onze kwaliteiten brengen, liggen er mogelijkheden om te winnen."

De ontgoocheling was groot, maar het vuur zit nog in de ploeg. We gaan alles geven met de supporters achter ons. Wouter Vrancken

Wouter Vrancken: "Energie en enthousiasme ontbraken tegen Union". Genk-coach Wouter Vrancken was zelf verrast van de matige prestatie van zijn ploeg in de eerste helft tegen Union: "Heel jammer. De energie en het enthousiasme dat ons al het hele jaar typeert, ontbrak." "Dat maakt toch wel een groot verschil. Het was de hele ploeg die niet genoeg gebracht heeft in die eerste helft. Dat mag nu niet meer gebeuren."



"Dat maakt toch wel een groot verschil. Het was de hele ploeg die niet genoeg gebracht heeft in die eerste helft. Dat mag nu niet meer gebeuren."

